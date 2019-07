Les citoyens du Val-Saint-François invités à mieux recycler le verre.

Il est installé à Racine sur le terrain du dépanneur J.H. Martin où on retrouve une agence de la Société des alcools.

On a baptisé notre conteneur. C'est un gros bébé qui était en gestation depuis six ans. Ça a été long parce que ça impliquait un changement de comportement. Entre le petit bac où tu fourres tout et ça qui demande une compréhension, une conscience, un déplacement particulier, c'est un gros changement de comportement , rappelle le porte-parole du Mouvement Verre-Vert, Jean-Claude Thibault.

Selon lui, les gens de Racine sont prêts à changer leurs comportements. Vous allez être surpris à quelle vitesse il va se remplir! Il y a 91 % des citoyens qui veulent consigner les bouteilles de la SAQ. Le message qui est en dessous de ça, c'est que les Québécois sont prêts à faire les efforts si on leur donne l'opportunité de trier le verre pour sauver le reste.

M. Thibault rappelle que le verre qui est récupéré dans le bac vert et qui est acheminé au centre de tri est bien souvent contaminé par différentes sources ce qui complique sa revente. C'est ce qui fait que 82 % de notre matériel s'en va à l'étranger parce qu'ils sont prêts à le prendre, mais aujourd'hui, on appelle ça des déchets. Le matériel du Québec, je vous le dis, d'ici deux ans sera bloqué.

Les bouteilles récupérées à Racine sera acheminé à la seule compagnie québécoise qui conditionne le verre, 2M Ressources. Elle le prépare pour que la fonderie soit capable de bien le brûler et qui fera des contenants de verre avec comme des pots Masson ou une bouteille de liqueur , donne en exemple Jean-Claude Thibault.

Cette fonderie, la Owens-Illinois, est située à Montréal.