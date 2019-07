Meurtre d'un couple en C.-B. : deux suspects dangereux recherchés, selon la GRC

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) demande l'aide du public afin de retrouver les deux jeunes hommes dont la camionnette a été retrouvée incendiée vendredi, dans le nord de la Colombie-Britannique. D'abord portés disparus, Kam McLeod et Bryer Schmegelsky sont maintenant considérés comme des suspects dangereux relativement au meurtre d'un couple de touristes.

La GRC invite le public à faire preuve d'une vigilance accrue et à ne pas s'approcher des deux hommes.

Les suspects pourraient avoir modifié leur apparence et se trouveraient présentement dans le nord de la Saskatchewan, toujours selon la police.

Les suspects voyageraient à bord d'un véhicule de marque Toyota Rav-4 2011 gris. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Deux enquêtes convergent

Vendredi dernier, un véhicule récréatif a été retrouvé incendié près de Dease Lake, à environ 500 kilomètres de l'endroit où le couple avait été retrouvé le 15 juillet. Le véhicule appartenait à Kam McLeod, âgé de 19 ans, et Bryer Schmegelsky, âgé de 18 ans.

Les deux hommes ont été portés disparus, et les deux enquêtes n'étaient alors pas reliées. Or, ils sont maintenant considérés comme suspects dans les meurtres de l'Australien Lucas Fowler, âgé de 23 ans, et de l'Américaine Chynna Deese, âgée de 24 ans.

Leurs corps ont été découverts le 15 juillet à environ 20 kilomètres au sud de Liard Hot Springs.

La police a déclaré que le couple avait été tué entre le dimanche 14 et le lundi 15 juillet. Les officiers ont confirmé lundi que les victimes avaient succombé à des blessures par balles.

