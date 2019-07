La route 117, la priorité du ministre Pierre Dufour

Le ministre responsable de la région et député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, a présenté le bilan de sa première année en politique provinciale mardi à Val-d'Or.

Il estime que ce bilan est fort positif considérant les nombreux investissements effectués dans la région.

Il cite en exemple l'annonce du projet de construction d'un nouveau bâtiment pour le Groupe de médecine familiale universitaire à Val-d'Or au coût de 9,8 millions de dollars.

Il a aussi mentionné le projet de station-service à Lac-Simon, où le gouvernement a investi plus de 1 million de dollars.

Priorité : route 117

Pierre Dufour affirme que l'une de ses priorités sera la route 117. Il souhaite qu'elle soit reconnue comme une route principale dans la province.

Je suis toujours impressionné quand je vois que de North Bay à Toronto, cinq heures de route, qui est sensiblement comme Val-d'Or-Montréal, on a une route sur quatre voies. Et même pas de voies qui arrivent vis-à-vis, c'est une autoroute , fait-il valoir.

Je ne dis pas que c'est ce que ça prend, mais on l'a vu lors des travaux dans la Réserve faunique La Vérendrye, il y a eu des espaces de dépassement, on peut y ajouter les bandes rugueuses, on peut ajouter l'aspect des vélos , a-t-il dit.

Selon Pierre Dufour, la route 117 n'a pas été suffisamment entretenue au cours des dernières années et il souhaite que la situation change rapidement.