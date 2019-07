Des fermiers saskatchewanais transforment leurs silos à grains en hébergements modernes

On peut dire que l’idée est populaire et attire les visiteurs, puisque les logements aménagés par April Anderson et son mari, près de Rosetown, en Saskatchewan, affichent complet du mois de mai au mois d’août depuis plusieurs années.

On tente d’en faire un hébergement par excellence dans les Prairies , indique April Anderson.

Les chambres comprennent tout ce dont les visiteurs ont besoin pour un séjour de plusieurs jours.

Les chambres offertes par April Anderson et son mari comprennent notamment un lit, une cuisinière et une salle de bain. Photo : La Presse canadienne / April Anderson

Une idée similaire près de Moose Jaw

En juin dernier, un couple de Moose Jaw a décidé de faire de même en apprenant que les terrains de camping étaient insuffisants pour répondre à la demande aux environs du parc provincial de Buffalo Pound.

Julie Hilling et son mari ont donc créé le camping Bin There, en transformant six silos à grains en maisons à deux étages.

Toute cette opération, c’est du recyclage saskatchewanais , explique Julie Hilling, qui affirme toutefois avoir eu de la difficulté avec le travail de menuiserie qu’il était nécessaire de faire pour moderniser leurs silos des années 70 et 80.

La chambre se trouve au deuxième étage des hébergements conçus par Julie Hilling et son mari, près de Moose Jaw. Photo : La Presse canadienne / Mark Taylor

Depuis l’ouverture, elle dit également avoir constaté un intérêt important pour cette nouvelle offre de services.

Avec les informations de Stéphanie Taylor, de La Presse canadienne