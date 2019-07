De l'essence et des quais neufs à la marina de Témiscaming

La Marina de Témiscaming offre maintenant un service d'essence et des nouveaux quais.

Les plaisanciers pourront louer des emplacements ou encore les utiliser pour faciliter le chargement des embarcations.

Ces travaux étaient nécessaires, selon la Ville, puisque la rampe de mise à l'eau a été endommagée ce printemps par la fonte des neiges et le fort débit de l'eau.

Une station d'essence mobile sera disponible pour les embarcations à la marina de Témiscaming. Photo : gracieuseté Yves Ouellet

Les vacanciers auront aussi accès à de l'essence en tout temps, comme l'explique le maire de Témiscaming, Yves Ouellet.

On a ajouté de nouveaux quais, on a réparé ceux qui n'étaient pas trop endommagés. En même temps, on s'est équipé d'une station mobile pour l'essence. Une chose qu'on reprochait beaucoup à Témiscaming, c'est que les gens qui venaient [à la marina] ne pouvaient pas se ravitailler en essence. Ça, c'est réglé! , explique le maire de Témiscaming.

Nettoyez vos embarcations

La Ville de Témiscaming rappelle aussi aux plaisanciers l'importance de laver les bateaux avant l'entrée à l'eau et après l'excursion.