Moins de crimes graves à Sherbrooke

Même si les meurtres et les agressions sexuelles sont en hausse dans la région, l'indice de gravité des crimes, quant à lui, est en baisse de 2 %.

Il y a eu quatre meurtres commis à Sherbrooke en 2018, ce qui est qualifié d'exceptionnel par le Service de police de Sherbrooke.

Toutefois, on observe une hausse des dénonciations pour des agressions sexuelles. C'est sûr qu'il y a eu, en 2017, le mouvement #metoo dont on a amplement parlé. Ça a eu un impact en 2018 et ça a provoqué une hausse des dénonciations à la police. On pense qu'il n'y a pas eu, au niveau des statistiques, plus d'agressions, c'est juste qu'elles sont plus dénoncées , analyse le chef du secteur données et projets spéciaux au Service de police de Sherbrooke, Philippe Paultre.

Ce dernier observe qu'il y a eu une augmentation des dénonciations faites par des tiers. Des directions d'école qui vont porter plainte à la police parce qu'ils sont mis au fait de certaines informations de la part des jeunes. Soit par la DPJ, soit directement avec nous, c'est en augmentation. On ne laisse plus passer des choses que dans le passé on aurait peut-être laissés aller.

On aimerait toujours que ce soit en diminution. Par contre, on voit que 2018 a été une bonne année au point de vue statistique. C'est sûr qu'on aimerait que ce soit en diminution.

Pour l'ensemble du pays, le taux de criminalité a augmenté pour une quatrième année, mais le Canada serait plus sécuritaire qu'il y a dix ans.