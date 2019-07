Le Joker en première nord-américaine au TIFF en septembre

Parmi les films très attendus, on retrouve The Goldfinch, adaptation du roman de Donna Tartt, récipiendaire du Pulitzer en 2014, A Beautiful day in the Neighborhood de Marielle Heller, où Tom Hanks joue le rôle de l’animateur d’émission pour enfants Fred Rogers, Judy, pour voir Renée Zellweger interpréter Judy Garland en fin de carrière, et surtout Joker, la vision de Todd Phillips sur les origines du personnage du célèbre ennemi de Batman, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre.

Quelques films primés du dernier Festival de Cannes feront leur premier arrêt au Canada durant le TIFF. Non seulement la palme d’or du coréen Bong Joon-ho Parasite y sera, mais également Douleur et Gloire de Pedro Almodovar - palme d’interprétation masculine pour Antonio Banderas - et Portrait de la jeune fille en feu de la Française Céline Sciamma, prix du scénario.

Si la sélection canadienne sera dévoilée lors de la conférence de presse du 31 juillet, trois œuvres d’ici ont déjà été annoncées, à commencer par le film d’ouverture qui sera un documentaire, un fait rare au TIFF. Once were Brothers: Robbie Robertson and the Band, est un film du Torontois Daniel Roher dédié à la carrière du musicien ontarien Robbie Robertson.

La présence de deux habitués du festival a aussi été dévoilé, tout d’abord le Torontois Atom Egoyan avec Guest of Honour et le Québécois François Girard avec The Song of Names.

La clôture du TIFF sera assurée par un film de la bédéiste et cinéaste d’origine iranienne Marjane Satrapi, qui signe Radioactive, où l’actrice Rosamund Pike emprunte les traits de la physicienne et chimiste Marie Curie.