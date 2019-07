Disparition du président de Savoura : la SQ reprend les recherches aériennes

La Sûreté du Québec a repris mardi matin les recherches aériennes pour tenter de retrouver le PDG de Savoura Stéphane Roy et son fils disparus dans les Hautes-Laurentides le 10 juillet dernier.

L'hélicoptère de la SQ était resté au sol lundi pour permettre aux enquêteurs d’analyser certaines données qui pourraient aider à concentrer les recherches.

Les Forces armées canadiennes qui ont recherché les disparus activement pendant 10 jours ont mis fin à leurs recherches samedi dernier, transférant le dossier à la Sûreté du Québec, qui traite désormais l’affaire comme une enquête pour disparition.

Selon la Sûreté du Québec, la reprise des recherches aériennes mardi se concentre dans certains secteurs même si aucune nouvelle piste n’est apparue depuis aux enquêteurs.

On n’a pas vraiment reçu de nouveaux indices. On a quelques données recueillies jusqu’à maintenant […] mais pas vraiment de nouvelles données qui nous permettent de concentrer nos recherches dans un secteur plus précis , a expliqué le porte-parole de la SQ Claude Doiron sur les ondes d’ICI RDI.

Des équipes de recherche terrestres ou nautiques peuvent être déployées à tout moment en cas de besoin, assure la SQ.

Stéphane Roy et son fils de 14 ans sont tous deux portés disparus depuis le 10 juillet alors qu'ils étaient à bord de leur hélicoptère. Photo : Facebook

Appel au public

Entre-temps, la police demande la collaboration du public qui sillonne les forêts à la faveur de sorties ou de vacances, pour signaler toute information qui pourrait être utile aux recherches.

On sait que ce sont les vacances de la construction, il y a beaucoup de gens qui font des randonnées en forêt, on leur demande de garder l’œil ouvert à la recherche d’indices. Une odeur d’essence, une nappe d’huile sur un cours d’eau, quelque chose du genre. Claude Doiron, Sûreté du Québec

Les recherches pour retrouver l'hélicoptère R44 que pilotait le président fondateur des Serres Sagami ont jusqu'ici nécessité le survol de 20 000 kilomètres carrés de territoire densément boisé dans les Hautes-Laurentides.

Comme le pilote n'avait pas de plan de vol et qu'aucun signal de détresse n'a été détecté, à l'exception de quelques données cellulaires, il n'y a que peu d'information disponible quant au trajet emprunté par les disparus.

De son côté, la famille garde toujours espoir que le père et le fils sont toujours vivants et qu’il est encore possible de les retrouver.