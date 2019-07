France : les députés approuvent la ratification du traité de libre-échange UE-Canada

Deux cent soixante-six députés ont voté en faveur et 213 contre le projet de loi autorisant la ratification de l'accord, qui sera maintenant soumis au Sénat.

Conclu en octobre 2016, le CETA réduit drastiquement les barrières tarifaires et non-tarifaires entre l'UE et le Canada et s'étend aussi aux possibilités d'investissements des entreprises européennes et canadiennes.

Ce texte, qui concerne 510 millions d'Européens et 35 millions de Canadiens, supprime notamment les droits de douanes sur 98 % des produits qu'ils s'échangent.

Il doit être ratifié par 38 Parlements nationaux et régionaux d'Europe.

L'accord est entré en vigueur provisoirement le 21 septembre 2017.