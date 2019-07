Inquiétude autour de la présence d'algues bleu-vert au parc de la Plage-Municipale de Sherbrooke

Si habituellement, ces algues font leur apparition en août en raison du réchauffement des températures, cette année, elles sont arrivées en juillet ce qui en inquiète plusieurs.

Impossible toutefois de savoir si la situation a empiré dans les lacs du Québec depuis la baisse marquée des analyses d'eau effectuées par le ministère de l’Environnement.

Plusieurs choses peuvent être faites pour améliorer la situation note le professeur en chimie environnementale à l'Université de Montréal, Sébastien Sauvé. Au niveau des petits lacs, on peut s'assurer d'avoir des fosses septiques conformes et de respecter les bandes riveraines. Le gros de la pollution qui cause les algues bleu-vert vient du phosphore et un peu d'azote qui viennent de l'agriculture et qui se ramassent dans nos cours d'eau. La meilleure façon d'attaquer la cause du problème est d'accompagner les agriculteurs pour changer la manière de faire de l'agriculture pour minimiser les rejets dans nos cours d'eau. Il ne faut pas simplement blâmer les agriculteurs, mais les accompagner là-dans.

À Sherbrooke, on soutient travailler avec l'équipe de l'environnement pour améliorer la situation et pour sensibiliser la population. On demande la revitalisation des berges. Il y a plusieurs mesures écologiques que nos services environnements ont données à nos citoyens. On espère que les gens vont emboîter le pas pour garder une plage où on peut se baigner , explique le coordonnateur en loisirs à la division des sports et événements de la Ville de Sherbrooke, François Salvail.

Québec a modifié à cinq reprises, entre 2008 et 2018, ses critères d’intervention en matière de cyanobactéries. Depuis la dernière mouture, seuls les plans d’eau qui sont une source d’approvisionnement en eau potable, et qui ne sont pas déjà connus pour comporter des algues bleu-vert, sont échantillonnés après le signalement d’un citoyen.

Au plus fort de la crise des algues bleu-vert, plus de 150 lacs échantillonnés par le ministère étaient touchés par une floraison. Il n’y en avait plus que quatre en 2017. Elles sont encore présentes. Elles sont naturellement présentes dans tous les lacs. Il n'y a pas de doute là-dessus, il y en a encore , rappelle toutefois le professeur en chimie environnementale à l'Université de Montréal, Sébastien Sauvé.

Comment repérer des algues bleu-vert? Une fleur d’eau à forte densité peut s’observer à l’oeil nu. Sa couleur varie du bleu au vert, et tire parfois même vers le rouge, le jaune, le brun ou le blanc.

Elle peut avoir l’aspect d’un déversement de peinture, d’un potage au brocoli ou aux pois, ou tout simplement d’un mélange de fines particules ou de filaments très courts.

Une floraison peut se faire en surface ou sous l’eau, et dégager une odeur désagréable.