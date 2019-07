Les villes pourraient-elles décider de l'emplacement des radars photo?

Cela fait maintenant 10 ans que les radars photo font partie du décor sur le réseau routier québécois.

La plus récente phase d'implantation a eu lieu dans le cadre d'un projet pilote, de 2012 à 2017.

Depuis, il y a 54 appareils au Québec, mobiles, fixes ou aux feux rouges. Ils sont répartis sur 157 sites déterminés par le ministère des Transports du Québec (MTQ). Ce nombre exclut les chantiers routiers et les zones scolaires.

Selon un rapport déposé en mai dernier, la gouvernance figure parmi les défis à venir pour l'implantation des radars à toutes les municipalités de la province.

Le Ministère vient donc d'amorcer des discussions avec les municipalités ayant participé au projet pilote, dont Québec, Montréal, Gatineau et Longueuil.

On veut offrir plus de flexibilité aux municipalités et un processus qui sera plus rapide , explique Mila Roy, porte-parole au ministère des Transports du Québec. Le MTQ se donne trois ans pour déterminer une nouvelle marche à suivre.

L'objectif principal [de la prochaine phase], c'est d'être capable d'appliquer ce qu'on a testé durant le projet pilote à la grandeur de la province Mila Roy, porte-parole, ministère des Transports du Québec

Mme Roy a cependant évité d'employer le mot « pouvoir ».

Actuellement, bien que les villes puissent identifier des emplacements potentiels au MTQMinistère des Transports du Québec , c'est ce dernier qui a le dernier mot sur le nombre d'appareils et les sites d'intervention.

S'il semble y avoir une ouverture pour faciliter et alléger le processus, le MTQ Ministère des Transports du Québec ne se dirige pas vers une décentralisation.

Lorsque les municipalités auront rempli les documents et prouvé la , on veut que ce soit plus facile pour elles d'avoir la validation.

« Big Brother »

Le maire de Québec, Régis Labeaume, avait dénoncé la situation l'an dernier, réclamant le pouvoir de choisir lui-même le nombre de radars, notamment.

Je peux-tu avoir le nombre de radars photo que je veux? Ça ne se peut pas que Big Brother décide pour nous autres où l'on va installer nos radars photo au quotidien! , avait-il notamment pesté.

La Ville de Montréal avait aussi signifié son intérêt, en cours de projet pilote, de gérer elle-même les emplacements sur son territoire.

Les services de police ont actuellement la liberté de déterminer leur stratégie de sécurité routière. Ils ne peuvent toutefois opérer les radars ailleurs que dans les zones déterminées par le MTQMinistère des Transports du Québec .

Statu quo

En attendant l'aboutissement des présentes discussions sur la gouvernance, le MTQ ne ferme pas la porte à ce que de nouveaux sites et de nouveaux appareils soient ajoutés.

Mais à court terme, ce sera le statu quo, assure Mila Roy. D'ici les trois prochaines années, il pourrait y avoir de nouveaux sites. Mais ce n'est pas tout de suite, il y a plusieurs étapes à franchir avant.

Acceptabilité sociale

Le rapport déposé en mai sur le bilan du projet pilote soulignait par ailleurs l'importance d'obtenir l'adhésion de la population concernant l'emploi des radars photo.

Le MTQ Ministère des Transports du Québec doit ainsi s'attaquer aux détracteurs potentiels qui prétendent que l'on veut piéger les usagers en installant des [radars] pour des raisons pécuniaires .

On suggère au Ministère de mener les actions nécessaires à maintenir un haut niveau d'acceptabilité sociale.

On rappelle que la mission du Ministère, ce n'est pas de donner des contraventions, mais bien d'améliorer le comportement des usagers de la route Mila Roy, porte-parole, ministère des Transports du Québec

Les 157 emplacements sont obligatoirement identifiés par une affiche pour prévenir les automobilistes.

Depuis l'arrivée des radars photo en 2009, plus de 1 140 000 constats d'infraction ont été signifiés aux automobilistes, pour un total de 152 millions $ d'amendes.