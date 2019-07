Un camp d’été orienté vers le sport pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants

Les nouveaux arrivants de Regina auront l’occasion, jusqu’à vendredi, de s’initier aux sports canadiens dans le cadre d’un camp d’été organisé par Sport Venture et l’organisme Open Door Society.

Les enfants âgés de huit ans et plus pourront notamment apprendre les rudiments du hockey, du baseball, du rugby et du basketball, au cours de la semaine.

Environ 40 jeunes sont attendus afin de participer aux activités.

C’est une belle occasion pour eux d’essayer un sport qu’ils ne connaissaient pas beaucoup. C’est aussi une occasion de connaître des gens qui pourraient les aider à poursuivre leur apprentissage d’un sport, s’ils souhaitent le faire , indique la directrice de Sport Venture, Amanda McConnell.

C’est notre façon d’utiliser le sport pour faciliter l’intégration de ces jeunes à une nouvelle culture et une nouvelle communauté , ajoute-t-elle.

C’est la quatrième année consécutive que Sport Venture organise un camp d’été destiné aux jeunes nouveaux arrivants.