Saint-Alexis-des-Monts accueille un tournage de film

Le loup et le lion, une production française réalisée par Gilles de Maistre, met en vedette le Canadien Graham Green (Il danse avec les loups, La ligne verte) et Molly Kunz (Veuves, La colonie).

Le film raconte l’histoire d’une jeune femme qui retourne sur l’île déserte où elle a passé ses étés avec son grand-père. Elle y fait la rencontre d’un lionceau et d’un loup, qu’elle élèvera.

Le réalisateur Gilles de Maistre voulait porter à l'écran deux animaux mythiques, le loup et le lion, dans une relation d'amitié. Photo : Radio-Canada

De vrais animaux participent au tournage. On va vraiment créer une relation entre le bébé loup et le bébé lion, explique le réalisateur Gilles de Maistre, qui a aussi réalisé Mia et le lion blanc et La quête d’Alain Ducasse. Ils vont grandir à l’écran pendant un an et demi ensemble et vont devenir frères de lait dans l’aventure.

C’est ce qui est magique : on fait un film sans truquage. Gilles de Maistre, réalisateur

« Le loup et le lion » met en vedette l'actrice Molly Kunz. Photo : Radio-Canada

L’actrice principale du film, Molly Kunz, souligne elle aussi que de tourner avec des animaux est bien différent de ses expériences précédentes. Mon plus grand défi est d’improviser avec eux, explique-t-elle. Comme actrice, je suis habituée de travailler avec un scénario, d’apprendre nos textes et de les dire le moment venu. Avec les animaux, ça ne fonctionne évidemment pas comme ça!

Des retombées pour la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts

Tous ceux qui travaillent à la production du film Le loup et le lion sont hébergés à l’Auberge Sacacomie, à Saint-Alexis-des-Monts.

Vue aérienne de l'Hôtel Sacacomie de St-Alexis-des-Monts. Photo : Frank Camhi - Courtoisie Tourisme Mauricie

C’est un bel ajout pour nous, affirme le directeur général de l’auberge, Louis-Marc Nadeau. C’est un film familial et comme une bonne partie de notre clientèle est constituée de familles, nous savons très bien que quand le film sera en salle, ça va nous amener un chiffre d’affaires.

Le tournage doit se poursuivre dans les prochains mois. Une scène doit notamment être tournée à l’épicerie de Saint-Alexis-des-Monts.

La sortie en salles du film Le loup et le lion est prévue fin 2020 ou début 2021.

Avec les informations de Maude Montembeault