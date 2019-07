Les sauveteurs manquent à l’appel à Ottawa

Il y aurait effectivement une « pénurie » de sauveteurs, selon le superviseur des programmes récréatifs au Complexe St-Laurent, Patrick Fournier.

Les statistiques qu’on a de la Société de sauvetage nous disent que c’est un problème qui est vraiment au niveau de la province, même du pays , a-t-il souligné. De septembre 2018 à mai 2019, on a engagé 266 nouveaux sauveteurs à la Ville d’Ottawa et on s’attend à en avoir à peu près le même montant à l’automne et plus potentiellement.

Même si aucun programme ou activité n’a dû être annulé pour l’instant, M. Fournier note que la situation du recrutement devient de pire en pire d’une année à l’autre.

La Ville d’Ottawa emploie actuellement environ 1350 sauveteurs et instructeurs afin de pouvoir donner tous les programmes offerts en piscine. Près de 20 % de ces employés ont moins d’un an d’expérience.

Habituellement les jeunes vont commencer [dès] 13 ans pour obtenir leur médaille de bronze et ensuite, il y a plusieurs cours jusqu’au [niveau de] sauveteur national qui est à 16 ans , a expliqué M. Fournier. Il note qu’Ottawa n’embauche que les personnes qui ont le grade de sauveteur national, en plus d’une formation pour enseigner la natation.

Une possibilité pour combler le manque de sauveteurs serait d’offrir un programme accéléré aux jeunes qui sont particulièrement doués en natation, croit Patrick Fournier. C’est d’ailleurs une option qui est à l’étude présentement, a-t-il précisé.

Avec les informations de Christian Milette