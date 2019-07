La Ville de Calgary dit oui à un nouvel aréna pour les Flames

Conformément à l'accord, la Ville sera propriétaire de l'amphithéâtre et les Flames seront responsables des coûts d'entretien pendant 35 ans.

L'aréna sera situé sur deux îlots urbains, entre les 12e et 14e Avenues sud-est, puis entre la 5e Rue et l'Olympic Way, selon le plan. Pour le moment, ce terrain est utilisé notamment pour des espaces de stationnement et il est la propriété de l'organisation du Stampede de Calgary.

Le nouveau bâtiment comprendra 1 aréna de 19 000 places et des espaces commerciaux. Un second aréna plus petit pourrait aussi être ajouté au complexe.

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, se dit ravi de cet accord et de ses retombées sur ce secteur de la ville.

C'est une bonne entente qui, nous croyons, aidera à accélérer un réaménagement à l'Est du Parc Victoria. Naheed Nenshi, maire de Calgary

Les travaux pour remplacer le Saddledome doivent débuter en 2021, selon le conseiller municipal Ward Sutherland.

Qu'en penseront les Calgariens?

Maintenant que la Ville a donné son feu vert, les résidents de Calgary ont une semaine pour donner leur avis sur le projet, en communiquant avec leur conseiller municipal.

Les discussions, suivies d'une entente, surviennent alors que Calgary envisage des compressions de 60 millions de dollars dans son budget.

Une centaine de manifestants se sont réunis à l'hôtel de ville, lundi matin, pour décourager les conseillers de faire des économies au détriment des personnes vulnérables.

Ces coupes font toutefois partie d'un volet du budget séparé de celui utilisé pour le nouvel aréna, selon la Ville.

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, admet que le moment est « terriblement » mal choisi, en ajoutant qu'il ne compte pas freiner l'entente.