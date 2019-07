De faux comptes vendent la cryptomonnaie libra avant même son lancement par Facebook

La monnaie numérique libra, que Facebook entend lancer en 2020, fait déjà l'objet de faux comptes et de fausses informations sur Internet, rapporte lundi le Washington Post

Des dizaines de faux comptes, pages et groupes se présentant sur Internet comme des plateformes officielles de vente et d'achat de libras se sont multipliés ces derniers jours, écrit le quotidien américain.

Sur buylibracoins.com, il est ainsi proposé de pré-acheter des libras, avec d'autres monnaies virtuelles comme le Bitcoin ou avec sa carte bancaire.

Certains des faux comptes et pages Facebook et Instagram étaient suivis par des centaines d'internautes. Twitter, YouTube et d'autres plateformes sont également concernés.

Prévenu par le Washington Post, Facebook et Instagram ont indiqué avoir supprimé certains des comptes. Contacté par l'AFP, Facebook n'a pas réagi dans l'immédiat.

Un autre coup dur pour Facebook

Pour Facebook, l'apparition de ces faux comptes sur la libra avant même le lancement de la monnaie est un coup dur, car elle surgit au moment où le réseau social fait face à un tir de barrage de politiques et de régulateurs à travers le monde, qui estiment que cette devise est une menace pour le système financier mondial.

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré que Facebook serait soumis à des normes de sécurité très élevées avant de pouvoir participer au système de paiement.

Avec la création annoncée mi-juin de cette monnaie numérique offrant un mode de paiement alternatif aux circuits bancaires traditionnels, Facebook veut bouleverser le système financier mondial.

Promise pour 2020, la libra sera gérée par un consortium à but non-lucratif.