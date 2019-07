Un système à deux vitesses pour l’art public à Rimouski?

À l'inverse, les œuvres commandées par l'entremise d'un concours d'art public doivent passer par des comités sur lesquels se retrouvent obligatoirement un spécialiste des arts , des spécialistes de l’architecture, de l’architecture paysagère ou de l’ingénierie et même des représentants citoyens.

Ces œuvres sont analysées par trois comités distincts, tandis qu'une œuvre offerte à la Ville est analysée par un seul comité, le comité de coordination de l’art public. Ce dernier est formé de fonctionnaires et n'inclut aucun membre de la communauté artistique.

La Politique d'art public de la Ville de Rimouski établit que le comité en question n'est pas dans l'obligation de consulter un spécialiste de l'art, mais peut le faire en cas de besoin .

Dans les deux cas, une recommandation est formulée au conseil municipal, qui doit ensuite adopter une résolution pour accepter l'œuvre.

Il y a deux choses : il y a ce que la Ville veut comme art public, [ce] qu’elle décide de faire commander comme art public, et les dons qui nous sont proposés , explique la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour la Ville de Rimouski, Karine Desrosiers.

L’approche multidisciplinaire favorisée par la politique s’applique donc uniquement aux œuvres commandées.

C’est que quand on demande une œuvre, on l’invente de zéro. Quand on a le don, la personne nous arrive avec le projet. Ce n’est pas le même processus.

Karine Desrosiers, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour la Ville de Rimouski