Bohemian Rhapsody bat un record de visionnements sur YouTube

Diffusé à l’origine à l’émission télévisée Top of the Pops, le vidéoclip déloge November Rain, du groupe Guns N’ Roses, qui était paru en 1991.

La chanson culte du groupe britannique est venue s’ajouter à la centaine de vidéos ayant franchi la barre symbolique du milliard de visionnements.

Pour souligner ce jalon dans l’histoire de la chanson, les membres survivants de Queen, Brian May et Roger Taylor, ont lancé un concours invitant les internautes à participer à trois nouveaux vidéoclips qui seront produits à partir des chansons Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now et A Kind of Magic.

Parue en 1975 sur l’album A Night at the Opera, la chanson de 6 minutes avait été un succès commercial à sa sortie. En 1992, la ballade rock avait atteint de nouveau le sommet des palmarès en raison d’une scène célèbre en ouverture du film Le monde selon Wayne.

Depuis, le vidéoclip a fait l’objet de nombreuses parodies, dont l’une des plus célèbres sur YouTube est celle des Muppets, avec près de 78 millions de vues.