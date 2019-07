La construction de la ligne de la Confédération de l'O-Train serait enfin terminée

La réception de cet « avis d'achèvement substantiel » signifie que les stations, les trains et les rails sont prêts et qu'il n'y a plus de restrictions quant à l'utilisation du réseau par le public.

Il reste tout de même quelques étapes à franchir avant son inauguration officielle. La Municipalité dispose maintenant de cinq jours pour donner son avis au certificateur indépendant à savoir si les conditions du réseau respectent le contrat signé par l'entreprise.

Par la suite, le certificateur indépendant devra revoir le contrat avant de donner le feu vert au RTG pour débuter la mise en fonctionnement.

La mise en fonctionnement est une période au cours de laquelle OC Transpo tentera de répliquer fidèlement, pendant 12 jours consécutifs, l'horaire qu'elle souhaite implanter. Au cours de cette période, le service aux passagers, la sécurité du réseau, les activités d'entretien et le rendement des véhicules seront entre autres évalués.

Lorsque toutes ces étapes seront franchies, le RTG devra déposer un avis de mise en service commercial qui devra être accepté par la Ville et le certificateur indépendant.

Les derniers préparatifs en vue de l'ouverture du réseau au public pourrait engendrer une attente supplémentaire jusqu'à un maximum de quatre semaines à la suite du dépôt de l'avis de mise en service.

Rejetée en mai