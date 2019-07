Le sentier derrière le parlement est entièrement rouvert

Les cyclistes, les coureurs et les piétons peuvent emprunter de nouveau de sentier qui longe la rivière des Outaouais derrière le parlement, à Ottawa.

Le chemin, endommagé lors des crues printanières, avait été fermé pendant trois mois. La Commission de la capitale nationale (CCN) l'a rouvert à 16 h lundi.

La portion située entre les écluses du canal Rideau et la rue Bank était accessible depuis le 14 juin, mais le reste du sentier, entre la rue Bank et le stationnement de la rue Fleet, était encore fermé.

La CCNCommission de la capitale nationale devait nettoyer les débris et réparer l'asphalte et le mobilier. Certains endroits avaient aussi besoin de travaux de jardinage.

Le sentier de la Rivière-des-Outaouais, à Ottawa, submergé par les eaux. Photo : Dereck Doherty

Le sentier des Voyageurs, entre le pont du Portage et le Musée canadien de l'histoire, devrait quant à lui être de nouveau accessible à la fin du mois de juillet.

Des millions de dollars de dommages

La remise en état des sentiers de la CCN, le long de la rivière des Outaouais, avait coûté près de deux millions de dollars après les inondations de 2017. Cette année, les coûts sont estimés à 250 000 $.

Toutefois, l'ensemble des dommages causés par les inondations de 2019 aux ponts, rives et sentiers pourraient coûter entre six et dix millions de dollars. Ceux au pont du Portage, à eux seuls, pourraient s'élever à quatre millions.