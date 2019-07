De la Suisse à Whitehorse : une famille parcourt le monde à vélo

Un projet de 3 ans qui devient un projet de vie

En 2010, les Suisses Xavier et Celine Pasche ont décidé de partir sur la route avec leurs vélos. La première aventure avait pour but de se rendre de la Suisse jusqu'en Nouvelle-Zélande en trois ans.

Un an et demi plus tard, le couple a la piqûre du vélo et décide d'en faire un mode de vie. Depuis les neuf dernières années, Xavier et Celine dévalent les rues à travers le monde, une aventure qui a commencé à deux et qui se poursuit maintenant à quatre.

Nous avions la sensation que c'était ça, notre vie, et que nous pouvions avoir une famille [...] Nous nous sommes dit, si ça arrive, eh bien! ça arrive. Celine Pasche

C'est arrivé assez vite, selon Celine, qui a fait l'annonce de sa première grossesse à son conjoint à 5500 mètres d'altitude, devant le mont Everest, au Népal. Nayla Pasche a vu le jour en Malaisie, mais, pour l'accouchement de Fibie, leur deuxième fille, c'est la Suisse qui a été la terre d'accueil.

Xavier Pasche et sa famille font le tour du monde à vélo et sont de passage à Whitehorse. Photo : Radio-Canada / Xavier Pashe

Un mode de vie simple

Le couple dit ne pas avoir besoin d'un gros coussin financier pour pouvoir vivre comme il le fait. La famille a ses vélos, sa tente et cuisine elle-même ses repas. Elle ne traîne pas de surplus.

Nous n'avons pas beaucoup de place. Nous avons des livres, car nous faisons l'école à la maison pour Nayla, et des jouets, bien sûr. Notre vie est très simple! Xavier Pasche

Le couple voyage à travers le monde, mais reste tout de même actif dans le milieu du travail. Les deux globe-trotters écrivent pour un journal suisse dans lequel ils décrivent leurs aventures.

Celine est celle qui tient la plume, et Xavier prend les photos. Le couple a aussi écrit un livre à propos de sa façon de vivre et organise des rencontres dans quelques villes pour raconter leurs aventures à des curieux de voyage.

La famille Pasche sera au café Baked, rue Main, à Whitehorse, le mardi 23 juillet, à partir de 19 h.