Des copropriétaires sinistrés veulent des réponses

L'immeuble à condos est inhabitable depuis le mois d'avril. Pendant six semaines, l'eau a envahi le premier étage, submergeant complètement le sous-sol où se trouvait la boîte électrique.

Résultat : il n'y a toujours pas d'électricité et la moisissure s'est emparée des murs et des fondations — un scénario similaire à 2017.

Bien que les 16 copropriétaires ont voté unanimement pour quitter l'endroit définitivement, ils doivent attendre la décision du ministère de la Sécurité publique, qui évalue les différents rapports d'inspection.

On veut que le gouvernement nous achète les 16 pour qu'on puisse se relocaliser et juste avoir une quiétude de vie que tout le monde mérite , déclare Louis Sauvé, le secrétaire de l'immeuble à logements.

En attendant la décision, Louis Sauvé et sa femme louent un autre appartement, ce qui leur coûte très cher. Comme c'est là, on paye deux loyers. Même sans l'intérêt, c'est quand même 400 $ par mois. Ça inclut beaucoup, beaucoup de paperasses : changer le permis de conduire, les applications , explique M. Sauvé.

Le couple a l'impression d'être abandonné par tous les ordres de gouvernement.

C'est exténuant, c'est fatigant, c'est très dur de se remonter et de gérer le partage d'informations qu'on n'a pas. L'humain veut avoir l'information, donc c'est la partie la plus dure qu'on a présentement , poursuit-il.

En avril, François Legault promettait d'aider les sinistrés à déménager une fois pour toutes. [Il] faut être lucide. S'il est nécessaire de forcer des gens à se déplacer, eh bien, on va le faire , avait alors assuré le premier ministre du Québec.

Louis Sauvé interpelle maintenant le premier ministre et lui demande de tenir ses promesses.

Vous avez 16 propriétaires qui veulent juste partir, on attend que vous disiez "on va vous aider" au lieu de "on attend un rapport, un rapport, un rapport". On est fatigué.

Louis Sauvé, secrétaire du Château St-Louis