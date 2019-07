Prévention de la noyade : les camps de jour sur le qui-vive à Sherbrooke

À l'aube de la 24e Semaine nationale de la prévention de la noyade, les camps de jour de Sherbrooke et la Ville assurent tout mettre en oeuvre pour que les enfants puissent profiter des différents plans d'eau en toute sécurité.

Les camps de jour de Sherbrooke ont notamment été fermés le 8 juillet dernier pour permettre aux animateurs d'être formés spécifiquement sur la gestion des groupes lors des activités de baignade. Au-delà de la formation théorique, les animateurs ont également participé à des simulations en piscine afin de répondre adéquatement aux urgences qui pourraient survenir.

L’été, on a plusieurs noyades malheureusement à l’intérieur de la province de Québec, autour de 120 en moyenne par année, donc on veut toujours donner l’information aux gens pour les prévenir, que ce soit à la piscine municipale, à la piscine résidentielle, dans les lacs ou les rivières , explique François Salvail, coordonnateur en loisirs à la division des sports et événements à la Ville de Sherbrooke.

Dès le premier jour de piscine du camp, les enfants doivent également passer un test de nage, soit de traverser une distance de 25 mètres à la nage avec aisance.

L'enfant a le droit de nager en petit chien, sur le dos, se tourner... pourvu qu'il soit à l'aise de se rendre de l'autre côté de la piscine. Quand il y a une difficulté, à ce moment-là, on considère que le test n'a pas été réussi , explique Nancy Tessier, coordonnatrice pour l'organisme Sherbrooke Loisirs-Actions.

Les enfants dans cette situation doivent porter un bracelet rouge, ce qui les oblige à porter des vestes de flottaison en permanence aux abords des eaux profondes.

Un plan d’eau, c’est toujours dangereux. C’est comme traverser une rue. C'est une de nos priorités que nos animateurs soient plus vigilants dans ces endroits-là. Sylvain Turcotte, directeur Loisirs Fleuri-Est

Chez l'organisme Loisirs Fleuri-Est, où quelque 900 jeunes se baignent en moyenne deux fois par semaine, le système est éprouvé, soutient la direction.