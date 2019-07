La saison du bleuet retardée sur la Côte-Nord

C’est ce que prédit Denis Picard, un producteur de bleuets du secteur de Gallix, à Sept-Îles.

On a environ deux semaines et demie de retard , remarque-t-il, citant des causes climatiques.

Cette année, l’épaisseur de neige et le printemps très froid, le temps que ça fonde…il faut absolument que le plan puisse sortir de la neige pour commencer à pousser , explique le producteur de bleuets.

Le bleuet devrait donc pouvoir être cueilli au début du mois de septembre, soit à la même période que l'an passé, alors que la récolte avait également été tardive. Habituellement, la cueillette a plutôt lieu à la mi-août.

Denis Picard observe cependant une excellente floraison qui lui permet d'espérer une récolte généreuse.

Je ne crois pas que le volume va être affecté, juste la date de récolte. Denis Picard, producteur de bleuets

La seule crainte de M. Picard concerne le gel, qui peut détruire une partie de la production.

Sur la Côte-Nord, dès septembre on commence à voir le bout de nez de l’hiver se pointer. Si on a un gel profond, le bleuet n’est plus mangeable. Il devient en pâte et ce n’est plus bon , explique-t-il.