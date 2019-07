Environ les trois-quarts des routes de l'Est du Québec en bon état

Environ le trois quarts des routes de l'Est-du-Québec sont en bon état selon le plus récent Bilan de l'état des chaussées du réseau routier effectué par le ministère des Transports.

Au Bas-Saint-Laurent, un peu plus de 72 pour cent du réseau routier était considéré en bon état en 2018.

Sur la Côte-Nord, le portrait est un peu plus reluisant, avec 76,5 % du réseau jugé en bon état.

En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, cette proportion passe à près de 82 pour cent, ce qui place la région au-dessus de la moyenne provinciale de 78,2 %.

Pour obtenir ces résultats, le ministère des Transports mesure l’indice de rugosité international (IRI) des routes grâce à un véhicule d’auscultation qui analyse la chaussée sur laquelle il roule. L’IRI permet d’apprécier le confort au roulement offert par la chaussée.

Ces données concernent l'ensemble du réseau routier dont se charge le ministère des Transports du Québec. Le réseau routier géré par les municipalités n’est pas considéré. Les bretelles, voies de desserte et chaussées en gravier ne sont pas non plus prises en compte dans cette analyse.