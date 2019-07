Dormir avec un inconnu, la proposition d'Air Canada à une septuagénaire

Élisabeth Mahele, 71 ans, a raté sa correspondance entre Montréal et Paris le 19 juin dernier. Pour accommoder la Française, qui se déplace en fauteuil roulant, la compagnie Air Canada lui a proposé de partager une chambre comprenant un seul lit avec un inconnu en attendant le prochain vol, prévu le lendemain.

Résidant en France, Mme Mahele venait de passer un mois à Ottawa, où elle visitait sa fille et ses petits-enfants. Son vol de retour d'Ottawa à Montréal, prévu à 16 h, a eu environ une heure de retard, ce qui lui a fait rater sa correspondance vers Paris prévue à 17 h 50.

Étant à mobilité réduite, elle devait attendre que tous les passagers soient sortis avant de pouvoir quitter l'appareil à son tour. Cette situation, en plus du temps nécessaire pour récupérer ses valises, a fait en sorte qu'elle a également manqué le vol suivant à 19 h 30, tandis qu'il n'y avait plus de places sur le vol de 20 h 50.

Un accommodement critiqué

C'est alors qu'Air Canada lui a annoncé qu'elle devait passer la nuit dans une chambre d'hôtel à Montréal et qu'elle devait la partager avec un inconnu dans la même situation qu'elle, car il n'en restait qu'une seule disponible. On était stupéfaits, on ne comprenait rien , se remémore Élisabeth Mahele.

C'est sans compter le fait que la chambre en question comportait un seul lit double. On n'est pas en couple, on ne se connaît pas. Comment est-ce que vous nous mettez sur le même lit? , s'est indignée la septuagénaire.

Ayant un téléphone acheté en France, elle pouvait seulement effectuer des appels gratuits par le biais d'applications nécessitant une connexion wi-fi. Éprouvant des difficultés avec cette technologie, Mme Mahele a réussi à avertir sa famille à Ottawa vers 20 h 30.

Au début je n'y croyais pas. J'étais très choquée, parce qu'il n'y avait rien que je pouvais faire , confie pour sa part Jerryne Mahele Nyota, la fille d'Élisabeth. Elle ne comprend toujours pas comment sa mère a pu accepter de telles conditions.

C'est comme si vous étiez en train de vous noyer dans un océan : tout ce qui flotte qu'on va vous balancer, vous allez le prendre. Élisabeth Mahele, 71 ans

Édifice de la compagnie Air Canada à Ville Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Une solution tardive

Jerryne Mahele Nyota a par la suite discuté en alternance avec Air Canada et l'hôtel pendant près de trois heures pour trouver une solution. Vers 23 h 30, Air Canada a déniché une chambre dans un autre hôtel à proximité, où Mme Mahele devait toutefois se rendre en taxi.

Sa fille a dû conduire d'Ottawa à Montréal le lendemain pour la rassurer et lui tenir compagnie jusqu'à son départ. La famille prévoit déposer une plainte formelle auprès d'Air Canada.

La compagnie aérienne a indiqué à CBC qu'elle faisait enquête pour déterminer ce qui s'est passé. Cela ne fait pas partie de notre politique de demander aux passagers de partager une chambre , assure un porte-parole d'Air Canada par courriel.

Ariël Thériault-Roy, avocate à Vol en retard, un organisme qui défend les droits des passagers, encourage la famille à se battre pour obtenir une compensation.

Une fois, c'est une fois de trop. Cette femme s'est retrouvée dans une situation très malheureuse , croit Me Thériault-Roy.

Avec les informations de Robin Miller de CBC