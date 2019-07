Le taux de criminalité en hausse en Atlantique en 2018

Selon Statistique Canada, le taux de criminalité augmente dans les provinces de l’Atlantique depuis 2014. Le Nouveau-Brunswick est la province où la hausse est la plus marquée. L'augmentation serait en partie attribuable à la ville de Moncton qui affiche un taux de criminalité en tête du peloton des grandes villes de l’Atlantique.

D’après le plus récent rapport de Statistique Canada, le nombre de crimes déclarés aux autorités est en ascension dans les provinces atlantiques.

Les provinces

Hormis la Nouvelle-Écosse où une légère baisse a été remarquée depuis 2017, le nombre de crimes par habitant ne fait qu’augmenter, et ce, particulièrement au Nouveau-Brunswick où cette hausse est la plus marquée.

C’est à l’Île-du-Prince-Édouard qu’on a enregistré la plus forte hausse de l'indice de gravité de la criminalité ( IGCIncide de gravité de la criminalité ) au Canada, avec une croissance de 17 % entre 2014 et 2018. Au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, celle-ci est aussi notable (+4%).

Qu'est-ce que l' IGC Incide de gravité de la criminalité ? Pour analyser la criminalité au-delà du volume d’affaires déclarées par la police, Statistique Canada utilise l’Indice de gravité de la criminalité (IGC). Celui-ci prend également en compte la nature des infractions. L’année de référence est l’année 2006.

Les grandes villes

Statistiques Canada indique que le nombre de crimes dénoncés à la police grimpe dans la moitié des provinces. D'ailleurs, cette tendance se manifeste également dans les deux tiers des métropoles canadiennes.

Parmi elles, Moncton est au premier rang en Atlantique avec une augmentation de son IGC de 15%.

Une tendance pancanadienne

Le rapport note que cette augmentation touche l’entièreté du pays. En 2018, le Canada aurait enregistré plus de deux millions d’infractions au Code criminel à l’exception des délits commis sur la route. Cela représente une augmentation de 2,1% du taux de criminalité, soit tout près de 69 800 affaires de plus qu’en 2017.