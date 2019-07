Retards et pertes pour les producteurs de maïs de Neuville

Le printemps frais cause des retards et des pertes importantes pour plusieurs producteurs de maïs de Neuville.

Dans bien des champs, les épis, qui sont normalement matures, ne sont pas encore prêts à être récoltés.

Quand on a semé avec le paillis, il y a 50 % des graines qui n'ont pas germé parce que le sol était trop froid. La graine a pourri dans le sol , explique une productrice de maïs de Neuville, Denise Gaudreault.

Non seulement le maïs pousse avec quelques semaines de retard, mais les épis des premières récoltes ne seront pas aussi abondants qu'à l'habitude.

On ne récupérera pas plus de la moitié des pertes et le maïs va être petit au début , estime Denise Gaudreault.

La plus faible production devrait entraîner une hausse des prix, surtout au début de la saison.

Un épi de maïs à Neuville. Photo : Radio-Canada

Au marché public de Sainte-Foy, les gens qui en ont le vendent un dollar l'épi. Normalement, c'est dix dollars maximums pour 13 épis , illustre Denise Gaudreault.

L'agricultrice souhaite que la chaleur puisse l'aider à récupérer une partie de ses pertes dans les prochaines semaines. Sinon, elle pourrait se tourner vers la Financière agricole.

Avec les informations de Nicolas Vigneault