Spectacles à la Baie de Beauport : la direction veut mieux communiquer avec le public

On a remarqué qu'il y a plusieurs de nos plaisanciers qui ont eu la surprise de constater qu'ils n'avaient pas accès à la plage, malgré la campagne de publicité qui a été faite autour de l’événement , se défend le directeur général de la Baie de Beauport, Martin Genois.

Des résidents se sont plaints de devoir payer une soixantaine de dollars, soit le prix pour un billet de spectacle de Flo Rida, pour accéder à la plage, samedi. Cette journée-là, la température maximale enregistrée a été de 31° à Québec.

On connaît très bien notre mandat, on sait très bien qu'on gère un espace public. Ça arrive une fois dans l'année, dans les 70 jours et plus d'opération estivale. Je ne pense pas que dans ce contexte-là on peut nous taxer d'abuser , ajoute le directeur général.

Mieux communiquer

Le directeur concède toutefois qu'il y a un travail de communication à faire afin d'éviter cette situation à l'avenir.

Ceci dit, est-ce qu'on peut mieux communiquer à notre clientèle ces détails-là? Très certainement, admet-il. Ce qui s'est passé, c'est l'effet de surprise. C'est ce qui a fâché certaines personnes.

Je pense qu'à l'avenir, ce qu'on retire comme leçon, c'est qu'il faudra mieux communiquer. Martin Genois, directeur général de la Baie de Beauport

Séparer la plage en deux?

Il serait difficile, selon M. Genois, d'envisager de séparer le lieu en deux lors de grands événements afin de laisser une place pour les baigneurs.

Dans la pratique, gérer un grand événement comme celui-là, sur la plage [...] un événement à billetterie avec des gens qui viennent voir un spectacle, je vois difficilement comment on peut configurer le lieu pour donner accès à des gens pour venir se baigner.

Ce serait compliqué sur le plan de la logistique, précise-t-il, notamment en raison du manque de stationnement.

Le rappeur américain Flo Rida a rassemblé plusieurs milliers de spectateurs samedi à la Baie de Beauport. La direction de l'endroit entend déjà revenir avec le même concept l'an prochain.