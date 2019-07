Old Town Road, de Lil Nas X, égalise le record de Despacito au classement Billboard

La chanson Old Town Road, du jeune rappeur Lil Nas X, domine le classement Billboard depuis 16 semaines, égalisant le record précédemment établi par Mariah Carey, puis par Luis Fonsi avec Despacito.

Mêlant rap et country, Old Town Road trône au sommet du Billboard Hot 100, le classement hebdomadaire des 100 chansons les plus populaires aux États-Unis.

Ce record de durée avait déjà été atteint, en 1996, par le titre One Sweet Day, chantée par Mariah Carey et Boyz II Men, puis par Despacito, en 2017. C'est la version interprétée par Luis Fonsi avec Daddy Yankee et Justin Bieber qui a remporté un succès planétaire.

Depuis les 61 années d'existence du classement Billboard, aucune chanson n'est restée numéro un plus de 16 semaines consécutives.

Une chanson controversée

À l'origine, Lil Nas X, âgé de 20 ans, chantait Old Town Road seul, mais une version en duo avec la vedette de musique country Billy Ray Cyrus est sortie par la suite.

Old Town Road a été au centre d'une controverse sur la place des Noirs dans la musique country lorsque la chanson a été retirée des classements de musique country.