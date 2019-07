La criminalité en hausse de 2 % au Canada en 2018

Le rapport note qu’en 2018, le Canada a enregistré plus de deux millions d’infractions au Code criminel (excluant les délits de la route), soit près de 69 800 affaires de plus qu’en 2017.

Le taux de crimes déclarés par la police est passé de 5334 à 5488 pour 100 000 habitants l’an dernier, ce qui représente une augmentation d’environ 2,1 % du taux de criminalité au Canada par rapport aux données de 2017. Cela reste cependant 17 % inférieur aux données de 2008.

Les chiffres concernant l’Indice de gravité de la criminalité (IGC) sont relativement similaires avec une hausse de 1,9 % par rapport à 2017, mais demeurent inférieurs de 17 % à celui enregistré dix ans auparavant.

Qu’est-ce que l’ IGC Indice de gravité de la criminalité ? Pour analyser la criminalité au-delà du volume d’affaires déclarées par la police, Statistique Canada utilise l’Indice de gravité de la criminalité (IGC). Celui-ci prend également en compte la nature des infractions. L’année de référence est l’année 2006=100.

Hausse dans la moitié des provinces et les deux tiers des métropoles

C’est à l’Île-du-Prince-Édouard qu’on a enregistré la plus forte hausse de l’ IGCIndice de gravité de la criminalité au Canada avec une variation de 17 %. L’Ontario, le Manitoba et le Nunavut arrivent en deuxième position (+6 %), et sont suivis des Territoires du Nord-Ouest (+5 %), du Nouveau-Brunswick (+4 %) et de Terre-Neuve-et-Labrador (+4 %).

Les deux tiers des plus grandes villes du Canada ont observé une augmentation de leur IGCIndice de gravité de la criminalité . Les hausses les plus marquées ont été observées à Windsor (+21 %), à Moncton (+15 %) et à St Catharines–Niagara (+15 %).

Homicides : recul général, mais année noire pour l’Ontario

Alors que le taux d’homicide était reparti à la hausse en 2017, les données montrent qu’en 2018, il a chuté de 4 %. L’Alberta et la Colombie-Britannique ont toutes deux enregistré une trentaine de cas en moins par rapport à l’année précédente, expliquant cette baisse.

À l’inverse, l’Ontario a connu une année noire l’an dernier avec 69 homicides de plus en 2018 qu’en 2017. Des chiffres qui s’expliquent notamment par trois événements graves survenus à Toronto : la série de meurtres commis par Bruce McArthur, l’attaque au camion bélier et la fusillade de l’avenue Danforth. Ces trois affaires totalisent 20 victimes d’homicide et 26 victimes de tentative de meurtre.

Une victime d’homicide sur cinq est autochtone

Selon les données de Statistique Canada, le taux d’homicides était en 2018 cinq fois plus élevé chez les Autochtones que chez les non-Autochtones. Les Autochtones, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits, représentaient 5 % de la population canadienne en 2018, mais 22 % des victimes d’homicide , peut-on lire dans le rapport.

Si le nombre de victimes de sexe masculin connaît son premier recul depuis 2014, les services de police ont connu six homicides supplémentaires de femmes autochtones durant l’année 2018 comparativement à 2017.