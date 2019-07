Une centaine de contraventions distribuées au rassemblement des Devils Ghosts à Sherbrooke

Les motards étaient réunis pour souligner le cinquième du groupe sherbrookois les Devils Ghosts; un groupe de motards affiliés aux Hells Angels. L'activité avait lieu sur le terrain d'une résidence du chemin Gendron dans le secteur Saint-Élie.

Les policiers étaient nombreux sur place. C'était pour eux l'occasion de faire le plein de renseignements. Le principal objectif était de faire respecter les lois. On sait le genre d'individus qui étaient présents là. C'était important de vérifier les conditions à respecter et que tout le monde est conforme. C'est aussi un moment de mettre à jour les albums et de voir les liens qui se créent chaque année , explique le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Samuel Ducharme.

Au total, la trentaine de policiers sur place ont répertorié une dizaine de clubs différents de partout au Québec. Des membres en règle des Hells Angels étaient également sur place. Ça a permis à nos équipes de renseignements de se mettre aussi à jour à ce niveau-là , ajoute-t-il.

Les constats d'infraction étaient majoritairement pour des véhicules non conformes. Les policiers ne rapportent aucun débordement en lien avec ce rassemblement.