Prévention de la noyade: les enfants et les nouveaux arrivants ciblés

Selon la Société de sauvetage du Canada, la noyade arrive en deuxième place comme cause de mortalité par blessures non intentionnelles chez les enfants canadiens.

Ready Set Swim Manitoba donne des cours de natation aux enfants et aux jeunes à risque. Ils en offrent également aux nouveaux arrivants.

Le Manitoba enregistre en moyenne 22 morts par noyade par année avec environ 1,5 mort pour 100 000 habitants au cours des cinq dernières années. Ce chiffre est supérieur à la moyenne nationale qui est d’une mort pour 100 000 habitants. Au cours de cette période de cinq ans, 73 % des noyades ont eu lieu entre mai et septembre, selon le rapport de la Société de sauvetage sur la noyade au Manitoba.

L’organisme enseigne la sécurité aquatique aux enfants afin de réduire les risques de noyade dans les piscines, les rivières et les lacs de la province. « Le but est d'enseigner trois choses importantes, dit Jevian Haywood, porte-parole de l’organisme. On montre comment entrer dans l’eau, comment nager sur place pendant une minute et comment nager 50 mètres. »

Selon la Société de sauvetage sur la noyade au Manitoba, les bébés peuvent se noyer dans à peine 2,5 cm d’eau. L’organisme manitobain conseille donc aux parents de suivre une formation de base afin de pouvoir venir en aide à leur enfant en cas de besoin. « Les parents doivent savoir quels sont les règlements et toujours vérifier les conditions météorologiques avant d’aller nager. Ils doivent également rester très près des enfants », souligne Jevian Haywood.