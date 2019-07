Des Grandes Fêtes réussies à Rimouski

Riches en émotions , ce sont les mots qu'a utilisés le directeur général, Sébastien Noël, pour qualifier les quatre derniers jours. La pluie de samedi et le retard de l'artiste Pitbull a donné du fil à retordre à l'organisation, admet-il, mais il estime que son équipe a livré la marchandise .

On s'est aperçus qu'on avait une équipe solide, on est super bien entourés et ça fait du bien de voir ça. C'est une 13e édition très concluante, très bien pour nous.

Sébastien Noël, directeur général des Grandes Fêtes Telus