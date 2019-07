Fermetures intermittentes du pont international d’Edmundston

Ces fermetures auront lieu de 8 h à 14 h 30 tous les jours du 22 au 27 juillet, ainsi que les 29 et 30 juillet, pour permettre l’inspection du pont.

La firme d’ingénierie HNTB a été mandatée par le ministère des Transports du Maine pour réaliser cette inspection, qui doit mesurer la solidité du pont. Celui-ci atteint la fin de sa durée de vie; des défectuosités ont été décelées déjà dans sa structure.

Le pont doit être remplacé d’ici 2023, mais d’ici là, il doit faire l’objet d’un examen annuel pour s’assurer qu’il demeure sécuritaire pour les usagers.

Déjà, les camions de plus de cinq tonnes ne peuvent plus l’emprunter.

Selon le maire d’Edmundston, Cyrille Simard, les fermetures causeront certes des désagréments aux gens qui empruntent régulièrement le pont, pour faire des emplettes, par exemple, pour travailler ou rendre visite à des parents et amis.

Il note toutefois que l’horaire des fermetures limitera les dérangements. « Le trafic fait que normalement, ça devrait moins incommoder les personnes, et pour les gens qui circulent de part et d’autre pour voir la famille et tout, normalement les heures sont un peu plus tard dans la journée donc ça devrait être un peu mieux. »

Le pont demeurera ouvert pour les piétons et les cyclistes.