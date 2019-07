1,8 M$ pour aider les enfants de l’Outaouais ayant des troubles de développement

Plus on dépiste [les troubles de développement] tôt et plus on intervient tôt, le plus on a une chance de remettre [les enfants] sur une trajectoire développementale normale et d’arriver à la maternelle cinq ans prêts à apprendre , a expliqué aux Matins d’ici le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant.

Quand on intervient trop tard, souvent on n’arrive plus à garder l’enfant dans des classes régulières. Lionel Carmant, ministre québécois délégué à la Santé et aux Services sociaux

Accès à des services spécialisés

Les investissements de Québec pour le dépistage et le soutien des troubles développementaux, qui totalisent pour l’instant 48 millions de dollars pour l’ensemble de la province, visent à rendre accessibles les services spécialisés dans le système public.

Les services vont être fournis au public , a noté le ministre Carmant, soulignant que beaucoup de parents se tournent vers les spécialistes privés pour des services adaptés. On veut ramener les délais à l’intérieur de trois mois, donc tout le monde va avoir accès aux services gratuitement.

La somme annoncée par Québec servira également à engager plus de professionnels pour la prestation de services. Le ministre Carmant a dit vouloir miser autant sur l’embauche de jeunes travailleurs que de nouveaux retraités, afin de pourvoir les postes vacants.