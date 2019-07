Une équipe tente d'élucider les mystères d'un volcan sous-marin géant

Une équipe de Pêches et Océans Canada explore un volcan sous-marin situé au large de la côte de l’île de Vancouver, une découverte rare dans les eaux canadiennes.

Les chercheurs ne savent pas encore grand-chose au sujet de ce volcan nommé Explorer Seamount , mais une équipe de chercheurs de Pêches et Océans Canada ont récemment pris le large pour tenter d'élucider les mystères de ce géant de 2000 kilomètres carrés, l’équivalent de la superficie du Grand Vancouver.

La biodiversité et l'abondance de la vie que nous voyons ici ressemblent beaucoup à une forêt tropicale, sauf que vous remplacez les oiseaux par des poissons et les grizzlis par des requins , affirme Dre Cherisse Du Preez, biologiste marine et membre de l'expédition.

Le volcan culmine à 2,5 kilomètres au-dessus du fond marin environnant, plus haut que n'importe quelle montagne de l'île de Vancouver au-dessus du niveau de la mer.

Une «épongetopie»

Les scientifiques utilisent un appareil appelé BOOTS, un robot avec des caméras à haute résolution, des projecteurs et des capteurs. Photo : Pêches et Océans Canada

L’an dernier, l’équipe a effectué une première plongée de quatre heures et a découvert une incroyable biodiversité cachée au fond de l’océan, y compris de nouvelles espèces animales. L'endroit a été nommé Épongetopie. Ce que nous avons observé était complètement inattendu , dit Dre Du Preez.

Il y a un jardin d'éponges, ou forêt d'éponges, là-bas, c'est comme une ancienne forêt ancienne perdue dans le temps. Dre Cherisse Du Preez, biologiste marine et membre de l'expédition

Cette fois, l’équipe envoie un robot submersible avec projecteurs, caméras et capteurs. L'équipement peut être contrôlé depuis le navire et renvoie des images en temps réel qui seront diffusées en direct au public. Cette partie de l'océan n'a jamais vu la lumière avant , indique Dre Du Preez.

Les chercheurs tentent notamment de déterminer en quoi consiste cette étendue d'éponges et de comprendre quels effets pourraient avoir les changements climatiques sur cet habitat.

Les scientifiques de Pêches et Océan Canada se sont associés à Ocean Networks Canada et au Conseil tribal Nuu-chah-nulth, ainsi qu'au département des pêches de ce dernier, Uu-a-thluk, pour mener l'expédition.