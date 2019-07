Après la pluie, la région d'Edmonton maintenant sous la chaleur

La région d’Edmonton et la majeure partie du nord de l’Alberta sont touchées par une vague de chaleur, avec des températures qui devraient avoisiner les 30 degrés Celsius lundi et mardi.

Les avertissements d'Environnement Canada surviennent après une longue période de temps gris et pluvieux dans la région de la capitale.

On s'attend à ce que le temps chaud se poursuivent au moins jusqu'au milieu de la semaine.

Les habitants des zones désignées par Environnement Canada doivent se protéger de la chaleur.

Les gens devraient boire beaucoup d'eau et passer le plus de temps possible à l'intérieur. Les enfants et les animaux domestiques ne devraient pas être laissés à l'intérieur des véhicules, rappelle Environnement Canada.

Des avertissements de chaleur sont émis lorsqu'il y a un risque élevé de coup de chaleur ou d'épuisement dû à la chaleur. Les symptômes comprennent une température corporelle élevée, l'absence de sueur, la confusion et l'évanouissement.