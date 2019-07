Anniversaire de la fusillade de Danforth : une vigile organisée au coucher du soleil

Un an jour pour jour après la fusillade de l’avenue Danforth , et au lendemain d' une première journée commémorative organisée à Toronto , le quartier où a eu lieu la tragédie accueillera une vigile lundi soir, juste avant la tombée du jour.

C’est à 20 h 51, heure où le soleil disparaîtra à l’horizon, que se tiendra l’événement, à la place Alexander The Great, au coin des avenues Logan et Danforth. Ces deux artères seront temporairement fermées pour l’occasion, selon un communiqué de la ville de Toronto.

Les noms des victimes de la fusillade, deux morts et treize blessés, seront répétés pour leur rendre hommage. Les cloches de l’église St Barnabas sonneront, avant que soit observée une minute de silence. Enfin la chorale de la Communauté multiconfessionnelle de Danforth présentera plusieurs chants.

Le personnel de la sécurité et du bien-être communautaires de la ville de Toronto sera présent pour assister les personnes qui pourraient avoir besoin de soutien émotionnel ou de ressources , précise le communiqué.

L’événement se tiendra en extérieur. Les participants sont invités à apporter des bougies, ont souligné les organisateurs.

Un anniversaire souligné par la mairie et la police

Aujourd’hui, c’est une étape douloureuse pour la communauté de Danforth et pour l’ensemble de la ville de Toronto , a déclaré par voie de communiqué, le maire de Toronto John Tory.

Le maire de Toronto John Tory Photo : La Presse canadienne / Chris Young

La guérison se poursuit pour les familles qui ont perdu des êtres chers, pour les blessés et pour les personnes traumatisées par ce terrible événement , a-t-il ajouté, précisant que les Torontois resteront solidaires et déterminés à faire de cette ville une ville où l’amour triomphera toujours de la haine, chaque jour .

De son côté, le chef de la police Mark Saunders a souligné le triste anniversaire avec un mot envers les victimes et leurs proches. Je sais que je parle au nom du service de police de Toronto et de toute la ville de Toronto lorsque je dis que nos cœurs et nos pensées continuent d’être avec toutes les victimes et leurs familles .

Le chef de la police de Toronto, Mark Saunders. Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Il a tenu a rappelé le travail de ses équipes lors de l’attaque et durant l’enquête, ainsi que la collaboration des services d’incendie et des services paramédicaux de Toronto.