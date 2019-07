Festival de musique Ness Creek : la présence francophone remarquée

Une soixantaine de Fransaskois ont participé aux festivités, en plus de faire sentir leur présence partout sur le site du festival.

C’était vraiment intéressant de pouvoir entendre du français en marchant sur le site. Dany Rousseau, coordonnateur de l'espace musical Drum and Dance Circle du festival Ness Creek

Bien que satisfait, Dany Rousseau espère que la présence francophone sera encore plus importante l’année prochaine.

On va essayer d’attirer les plus jeunes, améliorer la chose et la rendre plus ouverte au grand public , a-t-il indiqué.

La programmation musicale du festival comprenait aussi les artistes Kaya Free et Lord Byrun, en plus de La Troupe du Jour.

Avec les informations de Grégory Wilson