Christine Melanson enregistre un deuxième album

L'auteure-compositrice-interprète Christine Melanson, originaire de Moncton, prévoit la sortie de son deuxième album en automne. La fin de semaine dernière, ses musiciens et elle ont procédé à l'enregistrement de l'album en studio et en fin de journée dimanche, la chanteuse était plus que satisfaite du travail accompli.

Ça se passe vraiment bien, on a commencé samedi soir. Jusqu'à date ça va vraiment bien, il est 13 heures le dimanche et on a déjà fait quoi... au moins six chansons, c'est déjà la moitié de l'album , s'enthousiasme la jeune femme.

Ce nouveau projet fait suite à son tout premier album solo, Constellations, paru en 2016. Celui-ci lui avait valu le titre de l'artiste de l'année folk chez Musique NB et le titre d'album instrumental de l'année de l'Association de la musique de la côte Est (AMCE) en 2017.

Son nouvel album sera toutefois bien différent du premier, où le violon dominait. Cette fois-ci, Christine Melanson a misé sur sa voix et ses morts.

C'est vraiment un album de chansons. J'ai Denis Surette à la guitare, j'ai Xavier Richard à la basse et là, Garrett Brown qui joue les drums. C'est vraiment un album qui est plus électrique, qui est vraiment centré sur les paroles parce que moi à la base, je suis aussi poète, donc pour moi les paroles sont vraiment importantes.

La sortie de l'album sera suivi d'un spectacle, monté avec l'aide du metteur en scène acadien Gabriel Robichaud. Les deux artistes prévoient une tournée haute en couleur, où se marieront poésie, musique et arts de la scène.

L'artiste Christine Melanson Photo : ICI Radio-Canada

Un spectacle qui se tient de A à Z, c'est vraiment ça mon but, j'ai faim pour ça, ça fait une couple d'années que je me dis je vais me payer la traite là, puis je vais me faire un bon spectacle. Christine Melanson

L'artiste se dit choyée de toute l'aide qu'elle reçoit des autres artistes acadiens. Selon elle, cette entraide est une réalité qui ne se voit pas dans toutes les communautés artistiques.

C'est vraiment quelque chose qui me touche. Quand je suis entrée dans la scène musicale acadienne, j'ai rencontré des gens extraordinaires. On se donne tous ce soutien-là, parce qu'on sait tous à quel point c'est difficile comme industrie , explique-t-elle.

Des spectacles cet été

L'artiste acadienne se donnera en spectacle quelques fois durant l'été, tant en solo qu'avec son deuxième groupe de musique, Les Fireflies, dont font aussi partie Louise Vautour et Samantha Robichaud.