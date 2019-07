Une fusillade dans un bar d'Acapulco fait 5 morts et 6 blessés

Des hommes armés ont tué cinq hommes et en ont blessé six autres dans un bar populaire d'Acapulco dimanche, le dernier acte en date d'une série d'incidents violents dans cette ville touristique de la côte du Pacifique qui connaît une période difficile.

Le bureau du procureur de l'État de Guerrero a déclaré que la fusillade avait eu lieu en matinée dans un débit de boisson appelé Mr Bar, sur la large avenue côtière de la ville, en face des grands hôtels en bord de plage.

Situé dans le secteur surnommé la « zone dorée » de la ville, le bar est fréquenté par les habitants et les touristes. Acapulco regorge de vacanciers estivaux et, il y a quelques jours, les autorités avaient lancé une opération de sécurité en vue de la saison touristique.

Les victimes seraient toutes des résidents d'Acapulco. Les médecins légistes ont récupéré 21 douilles de balles sur les lieux, qui ont été bouclés par des soldats et des policiers. Un suspect a été arrêté.

Les autorités ont interrogé des témoins afin de déterminer si la fusillade pouvait être le résultat d'une attaque ou d'un conflit entre clients.

L'État de Guerrero et Acapulco ont enregistré des taux élevés de violence et d'homicides. La ville balnéaire est en déclin parmi les touristes internationaux.

Sur sa page de conseils aux voyageurs se rendant au Mexique, Ottawa recommande d'ailleurs d'éviter tout voyage non essentiel dans l'État de Guerrero (y compris la ville d'Acapulco, mais à l'exclusion des villes d'Ixtapa, de Taxco et de Zihuatanejo), en raison du niveau élevé de violence qui y règne et de la présence du crime organisé.