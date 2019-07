Des spectacles courus au Festival de la famille

Le festival avait d’ailleurs connu un fort achalandage dès son ouverture jeudi soir avec Martin Deschamps et Breen Leboeuf sur scène, souligne le président du festival, Luc Picard.

Le chanteur Martin Deschamps lors d'un spectacle précédent. Photo : Olivier PontBriand

Jeudi on doit avoir battu un record de foule depuis l’existence du festival, il devait y avoir à peu près 1500 personnes sur le site, pour un jeudi soir c’était excellent , se réjouit Luc Picard.

Plusieurs animateurs de foule étaient présents sur le site. Photo : Gracieuseté de Katherine Arsenault

Depuis l’an dernier, le comité organisateur a décidé de miser davantage sur des artistes renommés pour élaborer sa programmation. Cela a aidé, on avait connu une certaine baisse depuis le 15e , note Luc Picard.

Il rappelle que le festival de la famille, c’est aussi plus que des spectacles de musique.

Tournoi de volleyball sur la plage Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Katherine Arsenault

On a toujours le très populaire tournoi de volleyball, tournoi de fer, animation pour les jeunes, jeux gonflables, et nouveauté de plus, on a eu la visite de Hugo Girard, après ça, démonstration de CrossFit faite par Alex Vigneault natif de Havre-Saint-Pierre qui s’en va aux CrossFits games , énumère Luc Picard.

Un spectacle d’avion acrobatique et une course de planche à pagaie étaient aussi au programme.

Les organisateurs du festival visent un large public avec leur programmation. Photo : Gracieuseté de Katherine Arsenault

Le festival devrait être de retour en juillet l’an prochain pour une 22e année.