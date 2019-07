Des minichalets écoresponsables à Racine

L'idée de ce projet est né il y a dix ans. Marie Courtemanche et Vincent Tognon ont attendu que leurs deux fillettes grandissent avant d'entamer cette aventure.

On est des voyageurs, on avait envie de rencontrer des gens et de leur faire vivre une expérience en forêt. On a brassé toutes ces idées-là et on a trouvé notre terrain. On s'est dit, on se lance , explique d'entrée de jeu la copropriétaire des lieux.

Son conjoint, Vincent Tognon, a conçu les trois types d'hébergement, dont certains peuvent accueillir jusqu'à six personnes.

On a fait des études de ce qui se faisait au Québec, on a regardé aussi à l'international. On a voulu offrir une expérience nouvelle en élaborant un concept qui sort de l'ordinaire, du chalet typique québécois , ajoute Vincent, qui s'est aussi lancé le défi de réduire au maximum l'impact environnemental.

Marie Courtemanche et Vincent Tognon avec leurs filles devant un hébergement de Laö Cabines. Photo : Radio-Canada / John Naïs

Les propriétaires ont donc choisi de construire des chalets quatre saisons sur pilotis, à énergie solaire et munis de toilettes à compost.

C'est un beau défi, mais on a préféré faire ce choix-là pour notre forêt et nos animaux , résume-t-il. Des terrains sont également disponibles pour les gens qui préfèrent dormir en tente.

Les visiteurs auront de quoi s'amuser avec les plans d'eau, les sentiers de randonnées à proximité et le village qui se développe rapidement.