Les studios Marvel annoncent leurs sorties à venir au Comic-Con

Les studios, propriété du groupe Disney, ont par ailleurs annoncé que leur film à succès Avengers : phase finale (Avengers: Endgame) allait battre ce week-end le record de recettes actuellement détenu par Avatar (2,79 milliards $ US depuis 2009).

Des chiffres diffusés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations montrent qu'il manque encore environ 5 millions $ US au film des frères Joe et Anthony Russo pour battre ce record.

Samedi soir, les actrices Angelina Jolie, Salma Hayek et Rachel Weisz sont montées sur scène lors de ce plus grand festival consacré à la culture pop du monde, rejoignant ainsi les piliers des films Marvel que sont déjà Scarlett Johansson, Chris Hemsworth et Natalie Portman.

Plusieurs suites, le retour de Blade...

Je peux passer 90 minutes à parler de ce que nous avons fait, ou bien je peux passer du temps à parler de ce que nous allons faire , a déclaré le président des studios Marvel, Kevin Feige, provoquant les cris des centaines de personnes présentes.

Depuis 2008, ses studios déclinent en films les célèbres bandes dessinées Marvel Comics, dont les personnages ont des aventures propres ou se retrouvent pour la série collective Avengers.

Selon Kevin Feige, des personnages déjà connus comme Thor, Doctor Strange ou encore Loki reviendront sur les écrans. La Veuve noire, incarnée par Scarlett Johansson, aura pour la première fois son propre film, Black Widow, dont la sortie est prévue en mai.

Le patron des studios a également confirmé des suites prévues pour Panthère noire (Black Panther), Les gardiens de la galaxie et Captain Marvel, sans donner plus de détails.

Il a par ailleurs annoncé le retour de Blade, avec l'acteur oscarisé Mahershala Ali qui incarnera le rôle du célèbre chasseur de vampires.

Des premières

Angelina Jolie et Salma Hayek seront toutes deux à l'affiche de The Eternals, en novembre 2020, dans lequel apparaîtra le premier superhéros sourd de la franchise.

Il sera suivi en février 2021 par Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, premier film Marvel présentant un superhéros asiatique.