35 noyades depuis le début de l'année au Québec

C'est cinq de plus qu'à pareille date l'an dernier.

En Abitibi-Témiscamingue, deux noyades ont été enregistrées cette année contre une seule l'an passé.

Le directeur général de la Société de sauvetage, Raynald Hawkins, appelle les citoyens à faire preuve de prudence sur l'eau notamment en portant une veste de flottaison.

On a 35 décès liés à l'eau et de ce nombre, on a 14 situations où les gens ont pratiqué un sport nautique, dont 81 % des victimes ne portaient pas ou ne portaient pas correctement leur veste de flottaison. Vous comprenez qu'on parle de 9 à 10 personnes qui, si elles avaient pris le temps de suivre nos conseils de sécurité, auraient encore des histoires à raconter à leurs proches plutôt que des drames à leur faire vivre , dit-il.

Raynald Hawkins rappelle aussi qu'il faut éviter de se baigner dans les rivières qui ne sont pas aménagées à cet effet et qui ne jouissent pas de la présence de sauveteurs.

La Société de sauvetage rappelle aussi qu'une surveillance permanente des enfants dans les piscines est essentielle.