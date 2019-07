De nouveaux noms au Temple de la renommée du Tour de l'Abitibi

C'était au cours d'une cérémonie organisée samedi soir au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.

Alex Stieda, de la Colombie-Britannique a marqué le Tour de l'Abitibi avec deux participations en 1979 et 1980.

Il est le premier coureur « de l'histoire du Tour à endosser le maillot brun durant toute la course, le seul à s'être approprié les maillots brun et orange et le titre de champion grimpeur en surplus dans une même édition » explique le Tour de l'Abitibi dans un communiqué.

C'est également le cycliste qui détient toujours « le record du plus grand nombre de victoires d'étapes en carrière et celui des victoires consécutives et cela près de 40 ans plus tard », ajoute le communiqué.

La famille Baril de Rouyn-Noranda a marqué le Tour de l'Abitibi avec la participation de sept de ses membres aux courses dans les années soixante-dix.

Plusieurs autres membres ont poursuivi l'aventure comme bénévoles.

La Ville de Rouyn-Noranda a été honorée à titre de partenaire. Cette année, elle accueille le Tour pour la neuvième fois depuis 1974.

Rappelons que Gerald Rocheleau a été intronisé jeudi dernier lors de l'étape de Malartic à titre de premier champion du Tour.