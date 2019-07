Un orage provoque des pannes de courant à Saguenay

En début de soirée samedi, des arbres sont tombés sur des garages et des fils électriques sur la rue du Cran, causant ainsi une panne électrique dans le quartier des écrivains. Les pompiers se sont rendus sur place vers 20 h.

Une panne est d'ailleurs toujours en cours dans ce secteur. On compte 418 clients privés d'électricité autour des rues Garnier, Jolliet, Henri-Bourassa et du boulevard Saint-Paul. Selon Hydro-Québec, des équipes sont sur les lieux et le courant devrait être rétabli samedi matin.

Un arbre de la cour d'école Dominique-Racine aurait aussi cassé pendant l'orage, selon les pompiers.

Les citoyens de Saguenay ont été nombreux à être surpris par la forte pluie