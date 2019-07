Téhéran met en garde contre une escalade de tensions avec Londres

L'Iran a exhorté dimanche le Royaume-Uni à contenir ses « forces politiques internes » qui, selon lui, ne cherchent qu’à aviver les tensions entre Londres et Téhéran, sur fond de saisie par la marine iranienne dans le Golfe d'un pétrolier britannique, a déclaré dimanche l'ambassadeur d'Iran en Grande-Bretagne.

« Le gouvernement, à Londres, doit contenir les forces politiques intérieures qui souhaitent une escalade de la tension entre l'Iran et le Royaume-Uni, bien au-delà de la question des navires. C'est plutôt dangereux et imprudent, au moment où la région traverse une passe délicate », a écrit sur Twitter Hamid Baeidinejad. Il a assuré en outre que « l'Iran est déterminé et prêt pour différents cas de figure ».

Un responsable iranien a déclaré dimanche à la télévision publique iranienne que les 23 membres d'équipage du pétrolier arraisonné vendredi par les Gardiens de la Révolution, le Stena Impero, étaient tous saufs et en bonne santé, dans le port de Bandar Abbas.

Allahmorad Afifipour, directeur de l'Organisation portuaire et maritime de la province d'Hormozgan, a déclaré que le pétrolier saisi « avait menacé la sécurité maritime » dans le détroit d'Ormuz, par où transite un cinquième de la consommation mondiale de pétrole.

« Nous devons, en vertu des réglementations, enquêter sur l'affaire[...] La durée de l'enquête va dépendre du degré de coopération des parties concernées », a-t-il ajouté.

Mesures diplomatiques à l’horizon

Samedi soir, The Telegraph rapportait que le gouvernement britannique préparait des mesures visant à sanctionner l'Iran après l'arraisonnement du Stena Impero.

Selon le journal britannique, le ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt a prévu d'annoncer ce dimanche des mesures diplomatiques et économiques visant Téhéran en réponse à l'incident.

Londres pourrait aussi pousser auprès des Nations unies et de l'Union européenne pour qu'elles acceptent de réinstaurer les sanctions contre l'Iran qui ont été levées dans le cadre de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, ajoute le Telegraph.

Dans une lettre transmise samedi au Conseil de sécurité des Nations unies et au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la mission diplomatique britannique dénonce une « ingérence illégale » de l'Iran.

Le pétrolier se trouvait dans les eaux territoriales d'Oman lorsqu'il a été intercepté par les forces iraniennes, écrit-elle dans le document que Reuters a pu consulter, et il exerçait donc « son droit de transit dans un détroit international comme prévu dans le cadre du droit international ».

La mission britannique à l'ONU dit être très préoccupée par les tensions actuelles avec l'Iran et souligne que sa priorité est une désescalade. « Nous ne cherchons pas la confrontation avec l'Iran », dit-elle dans la lettre.