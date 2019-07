Le premier superhéros chinois de Marvel sera joué par un Canadien

Simu Liu, dont la famille a quitté la Chine alors qu’il avait cinq ans pour s’établir à Mississauga, en Ontario, est connu pour son rôle dans la sitcom de CBC Kim’s Convenience.

Devant des milliers de fans réunis à l’occasion du Comic-Con de San Diego, en Californie, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a révélé que Simu Liu sera la tête d’affiche du film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, dont la sortie est prévue pour le 12 février 2021.

Le personnage de Shang-Chi est considéré comme un maître du kung-fu incontesté, initié aux arts martiaux dès son plus jeune âge par son père.

Simu Liu partagera l’écran avec la rappeuse Awkwafina et Tony Leung (In the Mood for Love), qui incarnera le super-vilain Le Mandarin.

Réalisé par Destin Daniel Cretton, le film fait partie de la quatrième phase de production de l’univers cinématographique de Marvel, au cours de laquelle, notamment, Natalie Portman incarnera la première version féminine de Thor.

Le président de la franchise a également annoncé que Mahershala Ali (Green Book, Moonlight) interprétera pour sa part Blade, tandis qu’Angelina Jolie sera de la distribution des Éternels, aux côtés de Richard Madden (Game of Thrones) et de l’humoriste Kumail Nanjiani.